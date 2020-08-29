Защитник «Тампы» Люк Шенн прокомментировал протест игроков НХЛ против расизма.

— Прежде чем что-то предпринять, мы решили переговорить с несколькими ребятами из «Бостона», — приводит слова Шенна официальный сайт НХЛ. — Десять часов назад мы играли друг против друга, а следующий день уже не имел никакого отношения к хоккею. Все внимание было уделено тому, что происходит в мире, и как это влияет на нас. Во время нашего разговора я, если честно, даже забыл, что вчера вечером мы играли против них и что скоро нам снова встречаться на площадке.

Мы говорили о расизме, что мы можем сделать, как лучше понять, что происходит. Мы говорили с ребятами из «Брюинз». Их было человек пять. И вдруг кто-то из наших говорит: «Давайте, позовем «Флайерз» и «Айлендерс». Не успели мы оглянуться, а нас уже человек 40.