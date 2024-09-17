Пресс-служба «Вашингтона» опубликовала видео с подарком Овечкину на день рождения
«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал в своих социальных сетях видео, в котором показал подарок на день рождения капитану команды Александру Овечкину.
17 сентября россиянину исполнилось 39 лет. Клуб преподнес нападающему ретро-джерси с эмблемой «Вашингтона», которая использовалась с 1995 по 2007 год и известна как «screaming eagle» («кричащий орел»).
Овечкин выступает за клуб с 2005 года, став обладателем Кубка Стэнли и множества личных наград НХЛ. На счету игрока 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин отстает на 42 гола от рекордсмена по данному показателю за всю историю лиги Уэйна Гретцки (894).
Сезон НХЛ-2024/25 начнется 4 октября.
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|Питтсбург
|0
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|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
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|О
|1
|Баффало
|0
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|0
|0
|2
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|Детройт
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|5
|Оттава
|0
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|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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