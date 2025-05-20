Пресс-служба НХЛ включила Бобровского в число фаворитов на «Конн Смайт Трофи»
Официальный сайт НХЛ после опроса журналистов опубликовал список главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» — награду, которая вручается самому ценному игроку плей-офф.
В число фаворитов включили российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. Также в список претендентов попали Фредерик Андерсен («Каролина»), Томас Харли, Джейк Эттингер, Микко Рантанен (все — «Даллас») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).
«Седьмая игра финала Кубка Стэнли, кого вы хотели бы увидеть в воротах. Лично я хотел бы видеть Бобровского. Он не будет идеальным, но он на месте, когда игра принимает серьезный оборот. Вот почему вы так часто слышите, как игроки «Пантерз» говорят: «Мы верим в Боба». Они верят, и им следует доверять. Бобровский взял ситуацию под контроль после трех неудачных игр с «Торонто» во втором раунде плей-офф, пропустив четыре гола в последних четырех матчах.
Я убежден, что Бобровский должен был получить «Конн Смайт» еще в прошлом сезоне, когда «Флорида» выиграла Кубок Стэнли. На мой взгляд, он — фаворит в этом сезоне, который снова может закончиться победой «Пантерз», — приводит сайт НХЛ слова журналистки Амалии Бенджамин.
19 мая «Флорида» разгромила «Торонто» (6:1) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф и вышла в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с «Каролиной».
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|Каролина
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
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|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|Флорида
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|Центральный дивизион
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|Виннипег
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|2
|Даллас
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|3
|Колорадо
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|4
|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
|0
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|0
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|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
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|2
|Ванкувер
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|0
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|3
|Вегас
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|0
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|4
|Калгари
|0
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|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
|0
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|29.09
|23:55
|Каролина – Флорида
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