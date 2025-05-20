Пресс-служба НХЛ включила Бобровского в число фаворитов на «Конн Смайт Трофи»

Официальный сайт НХЛ после опроса журналистов опубликовал список главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» — награду, которая вручается самому ценному игроку плей-офф.

В число фаворитов включили российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. Также в список претендентов попали Фредерик Андерсен («Каролина»), Томас Харли, Джейк Эттингер, Микко Рантанен (все — «Даллас») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

«Седьмая игра финала Кубка Стэнли, кого вы хотели бы увидеть в воротах. Лично я хотел бы видеть Бобровского. Он не будет идеальным, но он на месте, когда игра принимает серьезный оборот. Вот почему вы так часто слышите, как игроки «Пантерз» говорят: «Мы верим в Боба». Они верят, и им следует доверять. Бобровский взял ситуацию под контроль после трех неудачных игр с «Торонто» во втором раунде плей-офф, пропустив четыре гола в последних четырех матчах.

Я убежден, что Бобровский должен был получить «Конн Смайт» еще в прошлом сезоне, когда «Флорида» выиграла Кубок Стэнли. На мой взгляд, он — фаворит в этом сезоне, который снова может закончиться победой «Пантерз», — приводит сайт НХЛ слова журналистки Амалии Бенджамин.

19 мая «Флорида» разгромила «Торонто» (6:1) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф и вышла в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с «Каролиной».