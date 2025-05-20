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Пресс-служба НХЛ включила Бобровского в число фаворитов на «Конн Смайт Трофи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Официальный сайт НХЛ после опроса журналистов опубликовал список главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» — награду, которая вручается самому ценному игроку плей-офф.

В число фаворитов включили российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. Также в список претендентов попали Фредерик Андерсен («Каролина»), Томас Харли, Джейк Эттингер, Микко Рантанен (все — «Даллас») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

«Седьмая игра финала Кубка Стэнли, кого вы хотели бы увидеть в воротах. Лично я хотел бы видеть Бобровского. Он не будет идеальным, но он на месте, когда игра принимает серьезный оборот. Вот почему вы так часто слышите, как игроки «Пантерз» говорят: «Мы верим в Боба». Они верят, и им следует доверять. Бобровский взял ситуацию под контроль после трех неудачных игр с «Торонто» во втором раунде плей-офф, пропустив четыре гола в последних четырех матчах.

Я убежден, что Бобровский должен был получить «Конн Смайт» еще в прошлом сезоне, когда «Флорида» выиграла Кубок Стэнли. На мой взгляд, он — фаворит в этом сезоне, который снова может закончиться победой «Пантерз», — приводит сайт НХЛ слова журналистки Амалии Бенджамин.

19 мая «Флорида» разгромила «Торонто» (6:1) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф и вышла в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с «Каролиной».

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Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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