Премьер-министр Словакии Фицо назвал Овечкина феноменом: «Держу за него кулачки!»
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с корреспондентом «Известий» оценил погоню нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.
«Держу за Овечкина кулачки. Он — феномен. Кто смотрит хоккей, тот, увидев Овечкина, просто понимает, что тут нечего обсуждать — феномен», — сказал Фицо «Известиям».
На счету Овечкина 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).
Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне
Следующий матч «Вашингтон» проведет дома с «Чикаго» в ночь на 5 апреля, начало игры — в 02.00 мск. Далее «Кэпиталз» сыграют в гостях с «Айлендерс» 6 апреля (19.30 мск) и дома с «Каролиной» 11 апреля (02.30 мск).
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|Столичный дивизион
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|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
|0
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|0
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|6
|Питтсбург
|0
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|0
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|7
|Рейнджерс
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|0
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|8
|Филадельфия
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|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
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|2
|Бостон
|0
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|0
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|3
|Детройт
|0
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|0
|0
|4
|Монреаль
|0
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|0
|0
|5
|Оттава
|0
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
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|7
|Торонто
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|0
|0
|0
|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
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|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
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|0
|0
|4
|Миннесота
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|0
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|5
|Нэшвилл
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|6
|Сент-Луис
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|0
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|0
|2
|Ванкувер
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|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
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|0
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|4
|Калгари
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|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
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|0
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|8
|Эдмонтон
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|0
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|30.09
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|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -