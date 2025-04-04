Премьер-министр Словакии Фицо назвал Овечкина феноменом: «Держу за него кулачки!»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с корреспондентом «Известий» оценил погоню нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Держу за Овечкина кулачки. Он — феномен. Кто смотрит хоккей, тот, увидев Овечкина, просто понимает, что тут нечего обсуждать — феномен», — сказал Фицо «Известиям».

На счету Овечкина 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

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Следующий матч «Вашингтон» проведет дома с «Чикаго» в ночь на 5 апреля, начало игры — в 02.00 мск. Далее «Кэпиталз» сыграют в гостях с «Айлендерс» 6 апреля (19.30 мск) и дома с «Каролиной» 11 апреля (02.30 мск).