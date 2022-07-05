Представители Ничушкина на этой неделе должны обсудить новый контракт с «Колорадо»

Представители нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина на этой неделе должны обсудить новый контракт с клубом, сообщает инсайдер Давид Паньотта.

По нынешнему двухлетнему истекающему контракту 27-летний Ничушкин получает 2,5 миллиона долларов за сезон.

Напомним, форвард за весь плей-офф забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно набрав 15 очков.

Российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» и отыграл решающий матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» с травмой ноги.