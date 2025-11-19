Хоккей
Сегодня, 16:28

Представитель Овечкина заявил, что Александр хотел бы посетить матч Дёмина в НБА

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина заявил «СЭ», что хоккеист хотел бы посетить матч с участием российского баскетболиста «Бруклина» Егора Дёмина.

В воскресенье, 16 ноября Дёмин посетил игру «Вашингтона» против «Нью-Джерси» (2:3 Б), а также встретился с Овечкиным и обменялся с ним игровыми джерси.

«Саша любит баскетбол! Совместить графики хоккея с баскетболом сложно. Однако, если будет возможность, Саша с удовольствием посетит матч», — сказал Чистяков «СЭ».

Дёмин был выбран «Бруклином» под 8-м номером драфта НБА-2025, сезон-2025/26 — дебютный для 19-летнего баскетболиста в лиге. Дёмин — первый российский баскетболист в НБА с 2018 года.

Егор Дёмин.Джерси Овечкина приносит удачу: «Бруклин» Дёмина одержал вторую победу в сезоне

Александр Овечкин
БК Бруклин Нетс
ХК Вашингтон Кэпиталз
Егор Дёмин
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Селебрини повторил достижение Гретцки, Кросби и Лемье
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 19 13 6 27
2 Нью-Джерси 19 13 6 27
3 Питтсбург 19 10 9 24
4 Айлендерс 20 11 9 24
5 Коламбус 20 10 10 22
6 Рейнджерс 21 10 11 22
7 Филадельфия 18 9 9 21
8 Вашингтон 19 9 10 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 20 12 8 25
2 Бостон 21 12 9 24
3 Монреаль 19 10 9 23
4 Тампа-Бэй 19 10 9 22
5 Оттава 19 9 10 22
6 Флорида 19 10 9 21
7 Торонто 20 9 11 20
8 Баффало 19 7 12 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 31
2 Даллас 20 12 8 27
3 Виннипег 19 12 7 24
4 Чикаго 19 10 9 24
5 Юта 20 10 10 23
6 Миннесота 20 9 11 22
7 Сент-Луис 20 6 14 17
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 19 12 7 25
2 Вегас 19 9 10 24
3 Лос-Анджелес 20 10 10 24
4 Сиэтл 19 9 10 23
5 Эдмонтон 21 9 12 22
6 Сан-Хосе 20 9 11 21
7 Ванкувер 21 9 12 20
8 Калгари 21 5 16 13
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
19.11 03:00 Торонто – Сент-Луис 3 : 2 ОТ
19.11 03:00 Тампа-Бэй – Нью-Джерси 5 : 1
19.11 03:00 Детройт – Сиэтл 4 : 2
19.11 04:00 Даллас – Айлендерс 2 : 3
19.11 04:00 Виннипег – Коламбус 5 : 2
19.11 04:30 Чикаго – Калгари 5 : 2
19.11 06:00 Сан-Хосе – Юта 3 : 2 ОТ
19.11 06:00 Вегас – Рейнджерс 3 : 2
Все результаты / календарь

