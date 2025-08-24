Представитель Овечкина сообщил, что игрок вернется в США в первых числах сентября

Представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков ответил на вопрос «СЭ» о том, когда хоккеист вернется в США и начнет подготовку к сезону-2025/26.

«Возвращение в США? Пока точно не решил, но в первых числах сентября. Входит сразу в тренировочный режим. Все, как обычно», — сказал Чистяков «СЭ».

«Вашингтон» проведет первый предсезонный матч 22 сентября против «Бостона». Первая игра «Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 также будет против «Бостона» и состоится 9 октября.