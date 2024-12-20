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Сегодня, 19:12

Представитель Овечкина сообщил, что хоккеист не примет участия в ближайших матчах «Вашингтона»

Овечкин не сыграет в ближайших матчах «Вашингтона»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья хоккеиста.

Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в тренировке команды без ограничения на контакты. Об этом сообщил инсайдер Том Гулитти.

— Еще не общался с Александром после тренировки. Пока не готов сказать, когда он выйдет. В ближайших матчах не будет играть.

— Писали, что якобы возможен рождественский подарок, и 24-го числа он сможет сыграть.

— Не знаю, пока рано до 24-го еще. Сегодня играть не будет.

39-летний россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.

14 декабря Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке, а позже отправился с «Вашингтоном» на выезд в Даллас и Чикаго.

В текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах за «Кэпиталз» в регулярном чемпионате.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 35 21 14 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 34 15 19 35
5 Филадельфия 33 14 19 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Коламбус 33 13 20 31
8 Айлендерс 33 12 21 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 32 20 12 42
2 Флорида 33 20 13 42
3 Тампа-Бэй 30 18 12 38
4 Бостон 34 17 17 38
5 Оттава 32 17 15 36
6 Детройт 31 13 18 30
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 32 20 12 44
3 Даллас 31 19 12 38
4 Колорадо 34 19 15 38
5 Юта 31 15 16 35
6 Сент-Луис 34 15 19 33
7 Чикаго 33 12 21 26
8 Нэшвилл 33 9 24 25
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 21 11 45
2 Лос-Анджелес 32 19 13 42
3 Эдмонтон 32 19 13 40
4 Ванкувер 32 16 16 38
5 Калгари 33 15 18 37
6 Сиэтл 34 15 19 32
7 Анахайм 30 12 18 28
8 Сан-Хосе 35 11 24 27
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28.12
20.12 03:00
Тампа-Бэй – Сент-Луис
 3 : 1
20.12 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 4 : 2
20.12 03:30
Филадельфия – Лос-Анджелес
 3 : 7
20.12 04:00
Нэшвилл – Питтсбург
 4 : 5 ОТ
20.12 04:30
Чикаго – Сиэтл
 3 : 1
20.12 05:00
Эдмонтон – Бостон
 3 : 2 ОТ
20.12 05:00
Калгари – Оттава
 2 : 3 ОТ
20.12 06:00
Вегас – Ванкувер
 3 : 1
20.12 06:30
Сан-Хосе – Колорадо
 2 : 4
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