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Сегодня, 11:48

Представитель Овечкина рассказал, при каких условиях возможна встреча Трампа с хоккеистом

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Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в разговоре с «СЭ» рассказал, возможна ли встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским хоккеистом.

«Наверное, да, а почему нет? Если для этого будет соотвествующий повод... Пусть выиграют кубок и тогда точно это будет. Сейчас пока рано об этом говорить», — сказал Чистяков «СЭ».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне перед своими сторонниками отметил Овечкина. Он назвал хоккеиста великим.

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На счету капитана «Кэпиталз» 21 шайба в этом сезоне и 874 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, Овечкину нужно забить еще 21 гол.

Александр Абустин

Александр Овечкин
Дональд Трамп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 49 26 23 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 46 22 24 51
5 Рейнджерс 46 22 24 48
6 Филадельфия 47 21 26 48
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 45 18 27 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 46 24 22 52
5 Монреаль 46 23 23 50
6 Бостон 47 22 25 50
7 Детройт 46 21 25 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Даллас 46 29 17 59
3 Миннесота 46 27 19 58
4 Колорадо 47 28 19 57
5 Сент-Луис 47 22 25 48
6 Юта 45 19 26 45
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 46 15 31 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 29 17 61
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 43 25 18 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 47 20 27 43
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 48 14 34 34
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25.01
20.01 03:00
Монреаль – Рейнджерс
5 : 4 ОТ
20.01 04:00
Даллас – Детройт
 4 : 1
20.01 21:00
Бостон – Сан-Хосе
 - : -
20.01 23:00
Колорадо – Миннесота
 - : -
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