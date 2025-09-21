Представитель Овечкина рассказал о состоянии здоровья хоккеиста

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александр Овечкина, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

«Александр чувствует себя нормально. Больше ничего комментировать не буду, повреждения не комментируем», — сказал Чистяков «СЭ».

Ранее «Вашингтон» сообщил, что Овечкин не примет участия в предсезонном матче против «Бостона» в ночь на 22 сентября.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, он был выбран «Кэпиталз» под 1-м номером драфта НХЛ-2004. В сезоне-2024/25 нападающий побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас у форварда 897 голов.