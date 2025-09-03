Представитель Овечкина: «Александр давно начал тренироваться, готовится с июля»
Представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков ответил на вопрос «СЭ» о подготовке хоккеиста к сезону НХЛ-2025/26.
«Александр давно начал тренироваться. Он готовится с июля, работает давно. Форму вы его увидите», — сказал Чистяков «СЭ».
«Вашингтон» проведет первый предсезонный матч 22 сентября против «Бостона». Первая игра «Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 также будет против «Бостона» и состоится 9 октября.
В начале июля российский хоккеист вернулся в Москву после месячного отпуска в Турции. 5 сентября он планировал вылететь в США. 17 сентября лучшему снайперу в истории НХЛ исполнится 40 лет.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Рейнджерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|4
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|8
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|1
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|2 : 3
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|3 : 0
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|5 : 6 ОТ
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|5 : 2
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