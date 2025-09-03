Представитель Овечкина: «Александр давно начал тренироваться, готовится с июля»

Представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков ответил на вопрос «СЭ» о подготовке хоккеиста к сезону НХЛ-2025/26.

«Александр давно начал тренироваться. Он готовится с июля, работает давно. Форму вы его увидите», — сказал Чистяков «СЭ».

«Вашингтон» проведет первый предсезонный матч 22 сентября против «Бостона». Первая игра «Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 также будет против «Бостона» и состоится 9 октября.

В начале июля российский хоккеист вернулся в Москву после месячного отпуска в Турции. 5 сентября он планировал вылететь в США. 17 сентября лучшему снайперу в истории НХЛ исполнится 40 лет.