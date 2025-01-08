Представитель Овечкина признался, что удивлен отсутствием россиянина в рейтинге самых влиятельных людей в хоккее

Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на отсутствие россиянина в ежегодном рейтинге самых влиятельных людей в мире хоккея, составленным журналом The Hockey News.

«Удивило отсутствие Саши в рейтинге самых влиятельных людей мирового хоккея. Какое место он заслуживает? Лично для меня он всегда первый», — сказал Чистяков «СЭ».

В первую тройку рейтинга The Hockey News вошли комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, исполнительный директор Профсоюза хоккеистов НХЛ (NHLPA) Марти Уолш и заместитель Беттмэна — Билл Дейли.