Представитель Овечкина ответил на вопрос об отпуске хоккеиста в России

Представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков ответил на вопрос «СЭ» об отпуске хоккеиста в России.

«Приехал домой, отдыхает. Планов нет», — сказал Чистяков.

Овечкин вернулся в Россию 24 мая.

«Вашингтон» выбыл из Кубка Стэнли во втором раунде. В плей-офф капитан столичной команды отметился 5 голами и 1 результативной передачей в 10 матчах против «Монреаля» (счет в серии 4-1) и «Каролины» (1-4).

В регулярном чемпионате 39-летний форвард забросил 44 шайбы и отдал 29 результативных передач в 65 матчах. В апреле Овечкин побил снайперский рекорд лиги, который ранее принадлежал Уэйну Гретцки.

Анастасия Ланская