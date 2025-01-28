Представитель Овечкина о первом месте игрока в рейтинге медийности: «Абсолютно заслужено!»

Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал первое место игрока в совместном рейтинге «СЭ» и Медиалогии «Самые медийные лица российского спорта-2024».

«Заслуженное первое место! Абсолютно! И близко никого нет. Такие рейтинги важны», — сказал Чистяков «СЭ».

Овечкин набрал 246 баллов из 300 возможных, став первым по двум из трех показателей. Второе место в рейтинге занял главный тренер «Ростова» и футбольной сборной России Валерий Карпин, третье — фигуристка Камила Валиева.