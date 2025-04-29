Представитель Овечкина о пропуске тренировки: «Ничего не случилось, все хорошо. Готовимся к игре с «Монреалем»

Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина прокомментировал «СЭ» информацию о том, что хоккеист пропустил тренировку перед пятым матчем серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля».

Во вторник, 29 апреля журналист Том Гулитти заявил, что 39-летнему россиянину предоставили день отдыха.

«Ничего не случилось, у Александра все хорошо, все нормально. Готовится к игре. В плей-офф особо не комментируем. Скажу так, у Александра все хорошо, готовится к игре с «Монреалем», — сказал Чистяков «СЭ».

Пятый матч серии «Вашингтон» — «Монреаль» состоится в ночь на 1 мая и начнется в 2.00 (мск). «Кэпиталз» ведут в серии со счетом 3-1, в случае победы команда выйдет во второй раунд Кубка Стэнли.

Александр Овечкин в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ набрал 4 (3+1) очка в 4 матчах.