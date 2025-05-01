Представитель Овечкина оценил вклад игрока в проход «Вашингтона» во второй раунд Кубка Стэнли: «Провел очень хорошую серию»

Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре россиянина в победной серии первого раунда плей-офф против «Монреаля» (4-1).

«Александр провел очень хорошую серию, как и вся команда. Противостояние не было простым, было достаточно тяжело как в первых играх в Вашингтоне, так и в Монреале. Но все заслуженно, поэтому идем дальше», — сказал Чистяков «СЭ».

Во втором раунде «Вашингтон» встретится с «Каролиной», которая в первом раунде победила «Нью-Джерси» (4-1).

В серии с «Канадиенс» 39-летний россиянин забросил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.