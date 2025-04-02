Хоккей
2 апреля 2025, 14:40

Представитель Овечкина хочет, чтобы нападающий побил рекорд Гретцки в домашнем матче

Александр Абустин
корреспондент

Спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в комментарии для «СЭ» рассказал, когда нападающий сможет превзойти рекорд Гретцки.

«Даже не буду прогнозировать и давать какие-то оценки, Саша, кстати, тоже не любит это делать. Спортсмены суеверны, сами понимаете. Драматично было бы сделать это в последней игре? Не знаю, как получится, последняя игра — гостевая. Мое мнение: лучше в домашней», — сказал Чистяков «СЭ».

На данный момент на счету 39-летнего форварда 891 гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкину надо забросить 4 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

  • Деп Б.Охта

    А ещё лучше, если Ови забьёт шайбу, когда этот представитель будет какать. Это ваааааще будет охерительным чудом!!!!!!

    03.04.2025

  • андр

    В домашнем матче в свои ворота.

    02.04.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Если бы все было так просто...

    02.04.2025

    «Вашингтон Кэпиталз»: расписание матчей в апреле
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 50 31 19 66
    2 Питтсбург 49 24 25 59
    3 Айлендерс 50 27 23 59
    4 Филадельфия 49 23 26 55
    5 Нью-Джерси 50 26 24 54
    6 Вашингтон 51 24 27 54
    7 Коламбус 49 22 27 51
    8 Рейнджерс 51 21 30 48
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Тампа-Бэй 48 31 17 66
    2 Детройт 51 31 20 66
    3 Монреаль 50 28 22 63
    4 Баффало 49 27 22 59
    5 Бостон 50 28 22 58
    6 Торонто 50 24 26 57
    7 Флорида 48 25 23 53
    8 Оттава 49 23 26 53
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 48 34 14 77
    2 Даллас 50 28 22 65
    3 Миннесота 51 28 23 65
    4 Юта 50 26 24 56
    5 Нэшвилл 49 23 26 50
    6 Чикаго 49 20 29 47
    7 Виннипег 49 20 29 46
    8 Сент-Луис 50 19 31 46
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 48 24 24 60
    2 Эдмонтон 51 25 26 58
    3 Анахайм 50 26 24 55
    4 Сиэтл 49 22 27 53
    5 Сан-Хосе 49 25 24 53
    6 Лос-Анджелес 49 20 29 53
    7 Калгари 50 21 29 47
    8 Ванкувер 50 17 33 39
    22.01 03:00 Торонто – Детройт 1 : 2 ОТ
    22.01 05:00 Колорадо – Анахайм 1 : 2 Б
    22.01 05:30 Сиэтл – Айлендерс 4 : 1
    22.01 05:30 Калгари – Питтсбург 1 : 4
    22.01 05:30 Юта – Филадельфия 5 : 4 ОТ
    22.01 06:00 Ванкувер – Вашингтон 4 : 3
