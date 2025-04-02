Представитель Овечкина хочет, чтобы нападающий побил рекорд Гретцки в домашнем матче

Спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в комментарии для «СЭ» рассказал, когда нападающий сможет превзойти рекорд Гретцки.

«Даже не буду прогнозировать и давать какие-то оценки, Саша, кстати, тоже не любит это делать. Спортсмены суеверны, сами понимаете. Драматично было бы сделать это в последней игре? Не знаю, как получится, последняя игра — гостевая. Мое мнение: лучше в домашней», — сказал Чистяков «СЭ».

На данный момент на счету 39-летнего форварда 891 гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкину надо забросить 4 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне