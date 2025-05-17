Представитель Овечкина — о вылете «Вашингтона»: «Забей первыми в гостевых матчах, серия могла бы пойти по-другому»

Представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с «СЭ» высказался о вылете команды из Кубка Стэнли-2025. Во втором раунде плей-офф НХЛ «Кэпиталз» уступили «Каролине» со счетом 1-4 в серии.

«Вашингтон» проиграл сильной команде. Немного не получилось. Забей первыми в гостевых матчах, серия могла бы пойти по-другому. Мне кажется, что вратарь немного не выручил в последней игре. Но это лично мое мнение», — сказал Чистяков «СЭ».

В сезоне-2024/25 39-летний Овечкин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. 6 апреля россиянин забросил 895-ю шайбу в лиге, побив достижение канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы). Позднее Овечкин довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 897.