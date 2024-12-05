Представитель Овечкина: «Есть вероятность, что он еще сыграет в 2024 году»

Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

«Александр чувствует себя неплохо, восстановление идет по плану. Но конкретное число, когда Александр вернется на лед в официальных матчах, назвать не могу. Есть вероятность, что Овечкин еще сыграет в 2024 году», — сказал Чистяков «СЭ»

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.