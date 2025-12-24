Представитель Овечкина — о признании нападающего спортсменом года: «Абсолютно заслуженный результат»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал признание нападающего спортсменом 2025 года по версии «СЭ».

«Это абсолютно заслуженный результат. Саша своей работой в 2025 году это подтвердил. Можно только порадоваться. Думаю, что Саша, когда узнает об этом, выразит благодарность болельщикам и всем тем, кто за него голосовал», — сказал Чистяков «СЭ».

В опросе, в котором участвуют 100 журналистов и колумнистов нашего издания, российский форвард получил 70 первых мест и с большим отрывом выиграл голосование. На второй позиции гимнастка Ангелина Мельникова, на третьей — вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.