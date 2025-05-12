Представитель Овечкина — о противостоянии «Вашингтона» и «Каролины»: «Сложная серия»

Представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с «СЭ» высказался о противостоянии «Вашингтона» и «Каролины» во втором раунде плей-офф НХЛ.

«Серия сложная. Я изначально говорил, что она будет тяжелой. Думаю, шансы команд равны. Надо выигрывать следующий матч», — сказал Чистяков «СЭ».

«Каролина» ведет в серии против «Вашингтона» — 2-1. Четвертый матч между командами пройдет на домашнем льду «Харрикейнз» во вторник, 13 мая. Начало — в 02.00 по московскому времени.