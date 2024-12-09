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Сегодня, 21:52

Представитель Овечкина: «Восстановление идет нормально, Саша рвется в бой»

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Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказал «СЭ» о процессе восстановления хоккеиста.

«Восстановление проходит нормально. К сожалению, я не врач «Вашингтона» и не могу сказать, когда он сможет вернуться. Нормально идет восстановление, Саша рвется в бой», — сказал Чистяков «СЭ».

Александр Овечкин. Восстанавливающийся от травмы Овечкин провел 20-минутную тренировку на льду

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на счету Овечкина в НХЛ 868 голов в 1444 играх. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб. Ранее стало известно, что Гретцки будет сопровождать российского хоккеиста, когда до его рекорда останется четыре гола.

Денис Сафронов

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 30 18 12 38
3 Каролина 27 17 10 35
4 Рейнджерс 26 14 12 29
5 Айлендерс 29 11 18 29
6 Филадельфия 28 12 16 28
7 Питтсбург 29 12 17 28
8 Коламбус 27 12 15 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 27 16 11 34
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 25 14 11 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Баффало 27 11 16 25
7 Детройт 27 10 17 24
8 Монреаль 27 10 17 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 27 18 9 40
2 Виннипег 29 20 9 40
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 29 16 13 32
5 Юта 27 12 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 28
7 Нэшвилл 28 7 21 20
8 Чикаго 27 8 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 27 16 11 35
3 Ванкувер 26 14 12 32
4 Эдмонтон 27 15 12 32
5 Калгари 28 13 15 31
6 Сиэтл 29 14 15 29
7 Сан-Хосе 30 10 20 25
8 Анахайм 25 10 15 23
Результаты / календарь
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9.12 00:05
Ванкувер – Тампа-Бэй
 2 : 4
9.12 01:30
Оттава – Айлендерс
2 : 4
9.12 02:00
Виннипег – Коламбус
 1 : 4
9.12 03:00
Филадельфия – Юта
 2 : 4
9.12 03:00
Нью-Джерси – Колорадо
 0 : 4
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Даллас – Калгари
 6 : 2
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