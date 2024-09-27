Предсезонный матч «Тампа» — «Нэшвилл» перенесли из-за урагана

Предсезонный матч НХЛ между «Тампой» и «Нэшвиллом» перенесен из-за урагана Хелен, сообщает пресс-служба «Предаторз».

Встреча должна была пройти в ночь на 28 сентября в Тампе. Теперь игра состоится 7 октября.

Эпицентр урагана находится в 165 км к юго-востоку от Атланты (штат Джорджия) и движется на север со скоростью 48 км/ч.