Предсезонный матч «Рейнджерс» — «Айлендерс» перенесли из-за подтоплений в Нью-Йорке

Предсезонный матч «Рейнджерс» — «Айлендер» перенесен из-за подтоплений в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба «Рейнджерс» в соцсети X (бывшая Twitter).

Ранее, в пятницу, губернатор Кэти Хокул ввела чрезвычайное положение в городе и других регионов штата из-за сильного ливня. В Нью-Йорке за несколько выпала месячная норма осадков.

Матч «Рейнджерс» — «Айлендерс» запланирован на субботу, 30 сентября.