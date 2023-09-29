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Предсезонный матч «Рейнджерс» — «Айлендерс» перенесли из-за подтоплений в Нью-Йорке

Руслан Минаев
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Предсезонный матч «Рейнджерс» — «Айлендер» перенесен из-за подтоплений в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба «Рейнджерс» в соцсети X (бывшая Twitter).

Ранее, в пятницу, губернатор Кэти Хокул ввела чрезвычайное положение в городе и других регионов штата из-за сильного ливня. В Нью-Йорке за несколько выпала месячная норма осадков.

Матч «Рейнджерс» — «Айлендерс» запланирован на субботу, 30 сентября.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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