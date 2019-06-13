Празднование "Сент-Луиса" победы в Кубке Стэнли на борту самолета. Фото

"Сент-Луис" обыграл "Бостон" в 7-м матче финальной серии Кубка Стэнли (4:1). "Блюз" выиграл серию со счетом 4-3 и впервые в истории выиграл турнир.
Официальный Твиттер "Сент-Луиса" опубликовал фотографию с празднования команды на борту самолета. Игроки вместе с Кубком возвращаются в Сент-Луис.
Блюзмены" выиграли трофей впервые в истории, ранее они трижды выходили в финал. Клуб был основан в 1967 году.
We’re coming home!!!!! #stlblues #WeAllBleedBlue #StanleyCup pic.twitter.com/d0DUko794W— St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) 13 июня 2019 г.
Обзор 7-го матча финальной серии Кубка Стэнли. Видео
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