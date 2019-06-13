Празднование "Сент-Луиса" победы в Кубке Стэнли на борту самолета. Фото

"Сент-Луис" обыграл "Бостон" в 7-м матче финальной серии Кубка Стэнли (4:1). "Блюз" выиграл серию со счетом 4-3 и впервые в истории выиграл турнир.

Официальный Твиттер "Сент-Луиса" опубликовал фотографию с празднования команды на борту самолета. Игроки вместе с Кубком возвращаются в Сент-Луис.

Блюзмены" выиграли трофей впервые в истории, ранее они трижды выходили в финал. Клуб был основан в 1967 году.

Обзор 7-го матча финальной серии Кубка Стэнли. Видео

"Сент-Луис" ждал победы в Кубке Стэнли рекордные 52 года