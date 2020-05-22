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Празднование Панарина номинировано НХЛ на звание лучшего в сезоне

15:36
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Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте предложила болельщикам выбрать лучшее празднование в текущем сезоне. Он был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

На победу претендуют: Артемий Панарин («Рейнджерс»), Джек Айкел («Баффало»), «Каролина», празднование Элвиса Мерзликинса и Ника Фолиньо («Коламбус»).

Панарин подписал контракт с «Рейнджерс» перед сезоном-2019/20. На его счету 95 (32+63) очков в 69 матчах при показателе полезности «+36».

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