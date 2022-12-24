Праздничная раздевалка «Вашингтона» после матча с «Виннипегом»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

После матча игроки бурно отпраздновали победу в раздевалке.

Alex Ovechkin with his two sons, Sergei and Ilya, holding pucks 801 and 802. pic.twitter.com/DXbZNigpEA — Samantha Pell (@SamanthaJPell) December 24, 2022

37-летний россиянин забросил шайбу на 60-й минуте в пустые ворота и установил окончательный счет. Ранее форвард открыл счет в матче