21:14 2 июля | Хоккей — НХЛ

Прайс стал самым дорогим вратарем НХЛ

4

"Монреаль" объявил о продлении контракта с голкипером Кэри Прайсом на восемь лет. По информации СМИ, зарплата 29-летнего вратаря составит 10,5 миллиона долларов за сезон.

Таким образом, канадец сравнялся по зарплате с нападающими "Чикаго" Джонатаном Тэйвзом и Патриком Кейном, и стал самым дорогим вратарем в лиге. Контракт Прайса начнет действовать с сезона-2018/19, по действующему соглашению Прайс получает 6,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне канадец провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 37 побед при проценте отраженных бросков 92,3. Всего в лиге на его счету 509 игр и 270 побед.

Овечкин, Малкин, Ягр. Самые дорогие хоккеисты в истории НХЛ

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Марио66

До слёз.

02:06 3 июля

disss

Делаем засечку: хав мач Кубок Стенли возьмет сей голкипер за предстоящие сезоны? Май ансвэ: 0!

00:13 3 июля

maks55555

Они безумны похоже)

23:57 2 июля

tonipi

так этому Монреалю и надо!

22:57 2 июля