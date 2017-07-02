Прайс стал самым дорогим вратарем НХЛ

"Монреаль" объявил о продлении контракта с голкипером Кэри Прайсом на восемь лет. По информации СМИ, зарплата 29-летнего вратаря составит 10,5 миллиона долларов за сезон.

Таким образом, канадец сравнялся по зарплате с нападающими "Чикаго" Джонатаном Тэйвзом и Патриком Кейном, и стал самым дорогим вратарем в лиге. Контракт Прайса начнет действовать с сезона-2018/19, по действующему соглашению Прайс получает 6,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне канадец провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 37 побед при проценте отраженных бросков 92,3. Всего в лиге на его счету 509 игр и 270 побед.

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