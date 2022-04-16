Прайс отразил 17 бросков за «Монреаль» в дебютном матче сезона

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Айлендерс» (0:3).

Для вратаря «Канадиенс» Кэри Прайса эта игра стала дебютной в сезоне. Он отразил 17 бросков по воротам. 34-летний голкипер в этом сезоне еще не играл, так как восстанавливался после операции на колене, перенесенной в межсезонье.

Также Прайс прошел курс лечения от наркозависимости. 15 ноября он впервые в сезоне встал на коньки.

Контракт Прайса с кэпхитом 10,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.