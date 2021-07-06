Прайс — о серии с «Тампой»: «Монреалю» предстоит еще много работы»

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс прокомментировал результат четвертого матча финала Кубка Стэнли против «Тампы» (3:2 ОТ).

«Парни очень хорошо играют передо мной. Мы делаем все возможное, чтобы сократить число опасных моментов у наших ворот и подчистить отскоки. У нас стойкая команда. Мы встречались со сложностями на протяжении всего сезона, хотя сейчас нам предстоит еще много работы», — цитирует Прайса русскоязычный сайт НХЛ.

После четырех матчей в серии ведут «Лайтнинг» (3-1). Пятый матч состоится в Тампе на «Амали Арене» 8 июля.