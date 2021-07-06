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Прайс — о серии с «Тампой»: «Монреалю» предстоит еще много работы»

21:24
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Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс прокомментировал результат четвертого матча финала Кубка Стэнли против «Тампы» (3:2 ОТ).

«Парни очень хорошо играют передо мной. Мы делаем все возможное, чтобы сократить число опасных моментов у наших ворот и подчистить отскоки. У нас стойкая команда. Мы встречались со сложностями на протяжении всего сезона, хотя сейчас нам предстоит еще много работы», — цитирует Прайса русскоязычный сайт НХЛ.

После четырех матчей в серии ведут «Лайтнинг» (3-1). Пятый матч состоится в Тампе на «Амали Арене» 8 июля.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/canadiens-nuzhen-eshche-odin-podvig-ot-praica/c-325584184

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