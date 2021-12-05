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Прайс не сыграет за «Монреаль» в 2021 году

18:34
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Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс не выйдет на лед в официальном матче в этом календарном году, сообщает журналист Рено Лавуа.

34-летний голкипер добровольно принял участие в программе НХЛ/НХЛПА помощи игрокам, отсутствуя в команде с 7 октября.

Вратарь пропустил предсезонные сборы в этом году из-за артроскопической операции по удалению мениска.

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Иван Шитик все материалы автора
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