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Прайс на этой неделе посетит врача в Нью-Йорке по поводу проблем с коленом

01:51
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Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс может перенести операцию на колено, сообщает журналист Пьер Лебрюн.

По сведениям источника, на следующей неделе 33-летний канадец посетит врача в Нью-Йорке по поводу проблемы с коленом, которая потенциально может привести к операции.

Ранее стало известно, что Прайс отказался от запрета на перемещение перед драфтом расширения НХЛ.

«Сиэтл Кракен» стал 32-й командой-участником НХЛ и начнет выступления в лиге с сезона-2021/22. Первым главным тренером команды стал стал экс-ассистент главного тренера «Торонто» Дэйв Хэкстол.

Драфт расширения НХЛ пройдет 21 июля.

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Сергей Разин все материалы автора

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