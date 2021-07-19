Прайс на этой неделе посетит врача в Нью-Йорке по поводу проблем с коленом
01:51
Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс может перенести операцию на колено, сообщает журналист Пьер Лебрюн.
По сведениям источника, на следующей неделе 33-летний канадец посетит врача в Нью-Йорке по поводу проблемы с коленом, которая потенциально может привести к операции.
Ранее стало известно, что Прайс отказался от запрета на перемещение перед драфтом расширения НХЛ.
«Сиэтл Кракен» стал 32-й командой-участником НХЛ и начнет выступления в лиге с сезона-2021/22. Первым главным тренером команды стал стал экс-ассистент главного тренера «Торонто» Дэйв Хэкстол.
Драфт расширения НХЛ пройдет 21 июля.
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