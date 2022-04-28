Прайс испытывает проблемы с прооперированным коленом

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс испытывает проблемы с прооперированным коленом. В ближайшее время он должен посетить специалиста, который оценит его состояние, сообщает Montreal Gazette.

По предварительным данным, возможный рецидив травмы не ставит крест на карьере 34-летнего игрока.

Напомним, что его контракт с кэпхитом 10,5 миллиона долларов рассчитан еще на четыре сезона.

В этом регулярном чемпионате Прайс провел только 4 матча, все из которых проиграл, пропуская в среднем 4,03 шайбы и отражая 85,3 процента бросков.

Ранее стало известно, что Прайс прошел курс лечения от наркозависимости.