Прайс готов сыграть за «Монреаль» в следующем сезоне

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс рассказал о подготовке к новому сезону.

«Я готовлюсь к выходу на новый уровень и к следующему сезону. Не думаю, что у меня есть представление о том, как это будет выглядеть, во всяком случае до конца лета, когда я предприму все необходимые шаги, чтобы выйти на лед. Я просто собираюсь продолжать делать все возможное, чтобы играть в следующем сезоне. Это почти все, что я могу сказать. Я просто буду продолжать двигаться вперед», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате Прайс провел только 5 матчей, в которых одержал одну победу, пропуская в среднем 3,63 шайбы и отражая 87,8 процента бросков. После завершения сезона он заявил, что испытывает проблемы с прооперированным коленом.

Ранее стало известно, что 34-летний Прайс прошел курс лечения от наркозависимости.