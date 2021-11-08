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Прайс еще не до конца восстановился после травмы колена

20:52
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Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс прошел медосбледование после возвращения в расположение клуба. Оно показало, что голкипер еще не до конца восстановился после травмы колена, сообщает журналист Джон Лу.

Точные сроки восстановления голкипера пока не называются.

Вратарь пропустил предсезонные сборы в этом году из-за артроскопической операции по удалению мениска, которую ему сделали 22 июля в Нью-Йорке. После операции клуб заявил, что Прайсу потребуется от 10 до 12 недель на полное восстановление.

34-летний голкипер добровольно принял участие в программе НХЛ/НХЛПА помощи игрокам, отсутствуя в команде с 7 октября.

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Иван Шитик все материалы автора
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