Прайс еще не до конца восстановился после травмы колена

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс прошел медосбледование после возвращения в расположение клуба. Оно показало, что голкипер еще не до конца восстановился после травмы колена, сообщает журналист Джон Лу.

Точные сроки восстановления голкипера пока не называются.

Вратарь пропустил предсезонные сборы в этом году из-за артроскопической операции по удалению мениска, которую ему сделали 22 июля в Нью-Йорке. После операции клуб заявил, что Прайсу потребуется от 10 до 12 недель на полное восстановление.

34-летний голкипер добровольно принял участие в программе НХЛ/НХЛПА помощи игрокам, отсутствуя в команде с 7 октября.