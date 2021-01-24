Прайс, дуэт Бержерона и Маршанда и Копп признаны звездами дня в НХЛ

Стали известны звезды очередного игрового дня в НХЛ.

Первая звезда — голкипер «Монреаля» Кэри Прайс. Он одержал 350-ю победу в лиге в матче с «Ванкувером» (5:2).

Вторая звезда — форварды «Бостона» Патрис Бержерон и Брэд Маршанд. Партнеры на двоих набрали 6 (4+2) очков в матче с «Филадельфией» (6:1).

Третья звезда — форвард «Виннипега» Эндрю Копп. Он забил две шайбы в ворота «Оттавы» (6:3).