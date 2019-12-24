Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз прокомментировал разгромное поражение от «Нью-Джерси» (1:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

- Просто позорище, — приводит слова «Чикаго» NBC Sports. — Возможно, что говорю на эмоциях. Именно так мы должны чувствовать себя в текущий момент. Очень тяжело, что еще сказать.

В двух последних матчах на выезде мы демонстрировали, что можем играть друг за друга. Сегодня ушли от этого, и все растворилось.