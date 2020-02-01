«Позор, что Малкина не включили в топ-100 лучших игроков в истории НХЛ». Жесткое высказывание канадского эксперта

Канадский эксперт Пьер Лебрун, комментируя успехи Александра Овечкина, Сидни Кросби и Евгения Малкина, выразил мнение, что последнего сильно недооценивают. По его мнению, российский форвард «Пингвинз» заслуживает место в Зале славы НХЛ и списке 100 лучших игроков в истории НХЛ.

«Все три заслуживают место в Зале хоккейной славы. Позор, что Малкина не включили в топ-100 лучших игроков в истории НХЛ. Но номер 8 и номер 87 оцениваются так, как и должны в эту эпоху — как лучшие», — написал Лебрун в Twitter.