«Позор, что Малкина не включили в топ-100 лучших игроков в истории НХЛ». Жесткое высказывание канадского эксперта
Канадский эксперт Пьер Лебрун, комментируя успехи Александра Овечкина, Сидни Кросби и Евгения Малкина, выразил мнение, что последнего сильно недооценивают. По его мнению, российский форвард «Пингвинз» заслуживает место в Зале славы НХЛ и списке 100 лучших игроков в истории НХЛ.
«Все три заслуживают место в Зале хоккейной славы. Позор, что Малкина не включили в топ-100 лучших игроков в истории НХЛ. Но номер 8 и номер 87 оцениваются так, как и должны в эту эпоху — как лучшие», — написал Лебрун в Twitter.
It's a great question. All three are HHOFers. And it's a disgrace Malkin wasn't top 100 all time when the NHL ranked it. But No. 8 and No . 87 are exactly where they should be judged in this era: the best https://t.co/WBGz1010N4— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) February 1, 2020