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«Позор, что Малкина не включили в топ-100 лучших игроков в истории НХЛ». Жесткое высказывание канадского эксперта

10:48
Евгений Малкин. Фото USA Today
Евгений Малкин. Фото USA Today
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Канадский эксперт Пьер Лебрун, комментируя успехи Александра Овечкина, Сидни Кросби и Евгения Малкина, выразил мнение, что последнего сильно недооценивают. По его мнению, российский форвард «Пингвинз» заслуживает место в Зале славы НХЛ и списке 100 лучших игроков в истории НХЛ.

«Все три заслуживают место в Зале хоккейной славы. Позор, что Малкина не включили в топ-100 лучших игроков в истории НХЛ. Но номер 8 и номер 87 оцениваются так, как и должны в эту эпоху — как лучшие», — написал Лебрун в Twitter.

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