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Поздравления от «Финской вспышки». Овечкин обошел Селянне по голам

07:55
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:0). Он вышел на единоличное 11-е место по голам (686) в истории лиги, превзойдя результат Теему Селянне.

По этому поводу в Twitter «Вашингтона» появилось видеопоздравление Селянне.

— Привет, Алекс! Поздравляю тебя с тем, что обошел меня в списке снайперов. Ты забьешь еще не мало голов. Продолжай наслаждаться. Желаю всего наилучшего, — сказал Селянне.

- Спасибо, бро! Большая честь находиться рядом с тобой, — ответил ему Овечкин в соцсетях.

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