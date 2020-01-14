Поздравления от «Финской вспышки». Овечкин обошел Селянне по голам
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:0). Он вышел на единоличное 11-е место по голам (686) в истории лиги, превзойдя результат Теему Селянне.
По этому поводу в Twitter «Вашингтона» появилось видеопоздравление Селянне.
— Привет, Алекс! Поздравляю тебя с тем, что обошел меня в списке снайперов. Ты забьешь еще не мало голов. Продолжай наслаждаться. Желаю всего наилучшего, — сказал Селянне.
11. Alex Ovechkin (686)— Washington Capitals (@Capitals) January 14, 2020
12. Teemu Selanne (684)
Congrats to @Ovi8 on another step up the @NHL Ladder for Most Goals Scored EVER ?
And now a message from Mr. @TeemuSel8nne ?#ALLCAPS #Gr8 pic.twitter.com/GxjyEC5aX3
- Спасибо, бро! Большая честь находиться рядом с тобой, — ответил ему Овечкин в соцсетях.