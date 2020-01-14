Поздравления от «Финской вспышки». Овечкин обошел Селянне по голам

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:0). Он вышел на единоличное 11-е место по голам (686) в истории лиги, превзойдя результат Теему Селянне.

По этому поводу в Twitter «Вашингтона» появилось видеопоздравление Селянне.

— Привет, Алекс! Поздравляю тебя с тем, что обошел меня в списке снайперов. Ты забьешь еще не мало голов. Продолжай наслаждаться. Желаю всего наилучшего, — сказал Селянне.

11. Alex Ovechkin (686)

12. Teemu Selanne (684)



Congrats to @Ovi8 on another step up the @NHL Ladder for Most Goals Scored EVER ?



And now a message from Mr. @TeemuSel8nne ?#ALLCAPS #Gr8 pic.twitter.com/GxjyEC5aX3 — Washington Capitals (@Capitals) January 14, 2020

- Спасибо, бро! Большая честь находиться рядом с тобой, — ответил ему Овечкин в соцсетях.