Главный тренер «Тампы» Джон Купер после победы над «Айлендерс» в четвертом матче финала конференции (4:1) отметил игру нападающего Брэйдена Пойнта. 24-летний канадец набрал 2 (1+1) очка и стал первой звездой встречи.

— Пойнт снова делал для нас все: забивал, отдавал, оборонялся, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Купера. — Но, конечно, нам приходится его беречь. В плей-офф эти ребята играют трудные, тяжелейшие минуты. Напряженность нарастает от раунда к раунду, от матча к матчу, и эта серия — не исключение. Уверен, что сейчас некоторым парням и у нас, и у них приходится преодолевать травмы.

В раздевалке Пойнт много не говорит, но для остальных ребят он, конечно, остается примером для подражания. Да и не только он. Просто видеть, что им приходится преодолевать, чтобы выходить на лед, вдохновляет остальных.