Пойнт пропустит шестой матч финальной серии с «Колорадо»

Форвард «Тампы» Брэйден Пойнт пропустит шестой матч финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо».

26-летний канадец провел две стартовые игры в серии и отметился результативной передачей. До начала финальной серии Пойнт пропустил 10 игр «Лайтнинг» в плей-офф из-за травмы нижней части тела, полученной в седьмой игре первого раунда против «Торонто», которая состоялась 14 мая.

На счету Пойнта 5 (2+3) очков в 9 матчах плей-офф.