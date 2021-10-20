Пойнт после поражения от «Флориды» заявил, что «Тампе» не хватает Кучерова

Форвард «Тампы» Брэйден Пойнт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (1:4).

«Очевидно, нам не хватает Кучерова — одного из лучших парней. Наша игра проходит через него, так что это будет незавершенная работа. Нам нужно кое-что сгладить, сегодня мы играли не так хорошо», — приводит слова Пойнта официальный сайт НХЛ.

«Тампа» набрала 4 очка в 4 матчах, у «Флориды» 6 очков после 3 игр.