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Пойнт после поражения от «Флориды» заявил, что «Тампе» не хватает Кучерова

08:53
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Форвард «Тампы» Брэйден Пойнт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (1:4).

«Очевидно, нам не хватает Кучерова — одного из лучших парней. Наша игра проходит через него, так что это будет незавершенная работа. Нам нужно кое-что сгладить, сегодня мы играли не так хорошо», — приводит слова Пойнта официальный сайт НХЛ.

«Тампа» набрала 4 очка в 4 матчах, у «Флориды» 6 очков после 3 игр.

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Сергей Разин все материалы автора
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