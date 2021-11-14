Пойнт о сэйве Василевского в овертайме с «Флоридой»: «Это было невероятно. У Экблада почти не было шансов»

Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт похвалил вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского за сэйв в овертайме матча регулярного чемпионата против «Флориды» (3:2 ОТ).

«Это было невероятно. У Экблада почти не было шансов забить. Василевский делает так, что все его сэйвы выглядят, как обычное дело, но это не так. Он спас игру для нас, благодаря нему мы смогли выиграть», — приводит журналист Брайан Бернс слова Пойнта.

Brayden Point called Vasilevskiy's save in OT on Ekblad «incredible.» Said there wasn't much more Ekblad could have done to score. «Vasy makes those seem routine, but they're definitely not. Saved the game for us, and it ends up we get the two points because of it.» #Bolts — Bryan Burns (@BBurnsNHL) November 14, 2021

Andrei Vasilevskiy is a freak pic.twitter.com/JCy9gIuCzb — Dimitri Filipovic (@DimFilipovic) November 14, 2021

Пойнт стал автором победной шайбы и первой звездой матча, Василевский отразил 26 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи.