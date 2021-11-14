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Пойнт о сэйве Василевского в овертайме с «Флоридой»: «Это было невероятно. У Экблада почти не было шансов»

Пойнт назвал невероятным сэйв Василевского в овертайме матча с «Флоридой»
09:25
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Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт похвалил вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского за сэйв в овертайме матча регулярного чемпионата против «Флориды» (3:2 ОТ).

«Это было невероятно. У Экблада почти не было шансов забить. Василевский делает так, что все его сэйвы выглядят, как обычное дело, но это не так. Он спас игру для нас, благодаря нему мы смогли выиграть», — приводит журналист Брайан Бернс слова Пойнта.

Пойнт стал автором победной шайбы и первой звездой матча, Василевский отразил 26 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи.

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Иван Торопцев все материалы автора
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