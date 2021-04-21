Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт 21 апреля в интервью официальному сайту клуба прокомментировал поражение от «Каролины» (1:4) в матче регулярного сезона НХЛ.

«Василевский, обычно, всегда на высоте, и сегодня он сыграл великолепно. Но сегодня «Тампа» не поддержала вратаря, из-за этого и проиграли. Однако Васи выдал шикарный матч, надеемся, так будет и дальше», — заявил Пойнт.

После этого поражения «молнии» остались на третьем месте в Центральном дивизионе с 62 очками, «Каролина» — лидер (65 очков).