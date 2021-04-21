Пойнт — о поражении от «Каролины»: «Тампа» не поддержала Василевского"
08:31
Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт 21 апреля в интервью официальному сайту клуба прокомментировал поражение от «Каролины» (1:4) в матче регулярного сезона НХЛ.
«Василевский, обычно, всегда на высоте, и сегодня он сыграл великолепно. Но сегодня «Тампа» не поддержала вратаря, из-за этого и проиграли. Однако Васи выдал шикарный матч, надеемся, так будет и дальше», — заявил Пойнт.
После этого поражения «молнии» остались на третьем месте в Центральном дивизионе с 62 очками, «Каролина» — лидер (65 очков).
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