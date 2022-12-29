Пойнт догнал Кучерова по победным шайбам за «Тампу»

Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:1).

Канадец помог «Лайтнинг» выиграть в 41-й раз в карьере. Он догнал россиянина Никиту Кучерова по числу победных шайб за команду. Они делят четвертое место по этому показателю.

Рекорд по числу победных голов в истории «Тампы» принадлежит Стивену Стэмкосу (75). Второе место занимает Мартен Сан-Луи (64), на третьей строчке — Венсан Лекавалье (60).