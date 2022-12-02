Появилось видео первого гола Костина за «Эдмонтон»

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Появилось видео первого гола нападающего Клима Костина за «Эдмонтон». Форвард отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:5).

Костин перешел в «Ойлерз» 9 октября в результате обмена на защитника «Сент-Луиса» Дмитрия Саморукова.

В прошлом сезоне 23-летний российский нападающий набрал 9 (4+5) очков за 40 матчей в регулярке НХЛ.