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Сегодня, 07:05

Появилось видео первого гола Костина за «Эдмонтон»

Руслан Минаев
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Появилось видео первого гола нападающего Клима Костина за «Эдмонтон». Форвард отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:5).

Костин перешел в «Ойлерз» 9 октября в результате обмена на защитника «Сент-Луиса» Дмитрия Саморукова.

В прошлом сезоне 23-летний российский нападающий набрал 9 (4+5) очков за 40 матчей в регулярке НХЛ.

Клим Костин
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Эдмонтон Ойлерз
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 3 : 4 ОТ
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2.12 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
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Миннесота – Эдмонтон
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 4 : 6
2.12 04:30
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 5 : 0
2.12 05:00
Калгари – Монреаль
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 - : -
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И Г
Коннор Макдэвид

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Леон Драйзайтль

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