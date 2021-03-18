Потрясающие сэйвы Георгиева в крупной победе «Рейнджерса». Видео
06:36
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 9:0.
Российский вратарь Александр Георгиев отразил все 26 бросков.
В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 13 матчей и сделал 2 шатаута.
On top of EVERYTHING that went down tonight for the @NYRangers, Alexandar Georgiev snagged the @pepsi shutout. pic.twitter.com/WfBwerAW9w— NHL (@NHL) March 18, 2021
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