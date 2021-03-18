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Потрясающие сэйвы Георгиева в крупной победе «Рейнджерса». Видео

06:36
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 9:0.

Российский вратарь Александр Георгиев отразил все 26 бросков.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 13 матчей и сделал 2 шатаута.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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