Потолок зарплат в следующем сезоне НХЛ может составить 87,7 миллиона долларов

Потолок зарплат в следующем сезоне НХЛ может увеличиться на 4,2 миллиона долларов.

Как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн, по предварительный прогнозам он составит около 87,7 миллиона долларов.

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщал, что у лиги хорошее финансовое состояние и потолок зарплат может увеличиться на 4,5 миллиона долларов.

В сезоне НХЛ-2023/24 потолок зарплат составляет 83,5 миллиона долларов.