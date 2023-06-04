Потолок зарплат в НХЛ вырастет на 1 миллион долларов в следующем сезоне, серьезное повышение будет в 2024 году
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что потолок зарплат в НХЛ вырастет на 1 миллион долларов в следующем сезоне.
Сообщается, что серьезное повышение потолка ожидается в 2024 году.
В сезоне-2019/20 потолок зарплат составлял 81,5 миллионов долларов на команду, в текущем сезоне — 82,5 миллиона. В сезоне-2023/24 будет 83,5 миллиона.
Рост потолка зарплат за последние 4 сезона составил всего 1 миллион долларов из-за глобальной пандемии коронавируса.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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|4.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|5 : 2
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