Потолок зарплат в НХЛ вырастет на 1 миллион долларов в следующем сезоне, серьезное повышение будет в 2024 году

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что потолок зарплат в НХЛ вырастет на 1 миллион долларов в следующем сезоне.

Сообщается, что серьезное повышение потолка ожидается в 2024 году.

В сезоне-2019/20 потолок зарплат составлял 81,5 миллионов долларов на команду, в текущем сезоне — 82,5 миллиона. В сезоне-2023/24 будет 83,5 миллиона.

Рост потолка зарплат за последние 4 сезона составил всего 1 миллион долларов из-за глобальной пандемии коронавируса.