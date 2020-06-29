Потолок зарплат в НХЛ не вырастет в ближайшие два сезона. Эскроу будет ограничен 20 процентами

Потолок зарплат в НХЛ останется на уровне 81,5 миллиона долларов и не вырастет в течение ближайших двух лет, сообщает в Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи.

Затем можно ожидать небольшого роста. Но серьезного увеличения потолка зарплат в обозримом будущем ждать не стоит.

Эскроу будет ограничен на уровне 20 процентов в сезоне-2020/2021 и сезоне-21/22.